Karrenvracht aan medailles voor Limburgers op Groot BK

Het Groot Belgisch Kampioenschap op A- en B-niveau, waarbij alle disciplines aan bod kwamen in de Topsporthal in Gent, leverde de Limburgse delegatie zeven gouden, tien zilveren en negen bronzen medailles op.

Van de zeven gouden medailles gingen er drie naar beoefenaars van het toestelturnen: Kyano Schepers (A-15-16 jaar) en Ruben Marx (B-18+ jaar) van Olympia Houthalen en Vonne Knevels (B-12 jaar) van Moed en Volharding Berkenbos. Gems Diepenbeek vierde met Lore Roox (A-15-16 jaar) en Sahil Kaaous (B-13-14 jaar) twee gouden medailles op de dubbele minitrampoline. In het tumbling sprong Timon Marchal (Desem-Harop Genk) naar de gouden medaille (B-13-14 jaar). En in het acro was de groep (B-11-17 jaar) van Turnkring Alken met Sylke Depoorter, Amelie Op De Beeck en Jade Putzeys Belgisch beste. (gesi)