Waarom je van een work-out opkikkert en je maar beter buiten sport: “Gelukshormonen spelen de hoofdrol in dit verhaal”

Sporten doe je best buiten. Greet Cardon: “In de natuur vallen veel invloeden weg.” — © Shutterstock

De Amerikaanse gezondheidspsycholoog Kelly McGonigal, docent aan de universiteit van Stanford en auteur van The joy of movement, heeft een joy work-out ontwikkeld waar je gelukkiger van wordt. Doen alsof je juicht en rondspringen zoals een blij kind zou al effect hebben. “Die Amerikanen vinden van alles uit, maar de Romeinen wisten het al: een gezonde geest zit in een gezond lichaam”, zegt sportarts Chris Goossens.