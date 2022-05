Match tegen de Rode Duivels is laatste wapenfeit voor Virgil van Dijk dit seizoen

Virgil van Dijk speelt vrijdag alleen het uitduel van het Nederlands elftal met België in de Nations League. De aanvoerder van Oranje mag daarna van bondscoach Louis van Gaal op vakantie. Daardoor mist hij het uitduel van 8 juni met Wales in Cardiff en de thuiswedstrijden tegen Polen (11 juni) en Wales (14 juni) in De Kuip.