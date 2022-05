Opzichters Maria en Jacqueline al 20 jaar trouw aan de schoolpoort in Leopoldsburg

Leopoldsburg

Het is ondertussen twintig jaar geleden dat de toenmalige schooldirectie het voorstel lanceerde om geïnteresseerde (groot)ouders in te schakelen om de plaatselijke schooljeugd in Leopoldsburg te helpen om veilig de drukke Diestersteenweg over te steken. Van de tien (groot)ouders die in april 2002 startten, maken enkelen op dit ogenblik nog altijd deel uit van de groep gemachtigd opzichters. Onder hen Maria en Jacqueline, die elke woensdagmorgen trouw op post staan. “Het vernieuwen van de groep is niet altijd van een leien dakje gelopen”, zegt Jean Van Haeren. “Maar gelukkig zijn we erin geslaagd om met elf vrijwilligers het project in stand te houden.” sb