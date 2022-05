120-jarig bestaan van café De Kroon gevierd met groots feestweekend

Lommel

Van woensdag tot en met zondag was het groot feest bij café de Kroon in Lommel-Centrum. Het café vierde zijn 120-jarig jubileum en dat deden ze met een heel uitgebreid feestweekend.

“120 jaar geleden zijn Jef en Julia hier begonnen als kruidenierszaak”, vertelt huidig uitbater Bart Sevens (31). “Achteraan, in de keuken van de zaak, gingen de bezoekers regelmatig langs om een borreltje te drinken. Daarna is het gedeelte van de kruidenierszaak een café geworden. Wij zijn pas de vierde uitbater op 120 jaar. Dat is toch een hele prestatie van ons café De kroon, waar het interieur nog steeds zo authentiek mogelijk is. Jef en Julia hebben het café van hun ouders overgenomen, daarna hebben Chris en Rita het café gehad tot wij het tien jaar geleden overgenomen hebben. Tijdens het Hemelvaartweekend maakten wij er hier een echt feest van. Er was een seniorennamiddag, een familiedag met volksspelen, een zware bierenavond, een fietstocht, de Kroonquiz, een zettersprijskamp, een feestavond, een fietstocht en een uitbolnamiddag met optredens.” (nma)