Louis van Gaal geeft De Bruyne gelijk: “Vier duels in 11 dagen is van de gekke”

Kevin De Bruyne krijgt steun van Louis van Gaal als hij vindt dat de vier wedstrijden in de Nations League ongepast zijn. “Na een seizoen met zoveel wedstrijden na corona nog vier duels in elf dagen spelen, is van de gekke”, aldus de bondscoach van Oranje, vrijdag tegenstander van de Rode Duivels in de Nations League. “Daarin moet ik De Bruyne gelijk geven.”