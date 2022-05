IN BEELD. Batshuayi en Lukaku stelen de show met blitse bolides bij aankomst Rode Duivels in Tubeke

De Rode Duivels zijn aangekomen in het nationale oefencentrum in Tubeke. Traditioneel is dat een kleine parade van blitse wagens en opvallende outfits. En zoals wel vaker was het Michy Batshuayi die de meeste aandacht opeiste. Niet alleen met zijn gedurfde kledingstijl, maar vooral met zijn felgekleurde BMW. Ook Romelu Lukaku haalde een mooie wagen van stal. Alexis Saelemaekers koos voor een meer bescheiden vervoer.