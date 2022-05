Herkenaren tonen solidariteit met Oekraïne met stiltecirkel

Herk-de-Stad

Aan de Sint-Martinuskerk in Herk-de-Stad werd vorige zondag een stiltecirkel gevormd. Dat gebeurde uit solidariteit met de bevolking in Oekraïne.

Voor het stiltemoment werd de vlag van Oekraïne centraal op de grond gelegd en werden de vredesvlaggen in de lucht gehouden. “Het initiatief gaat uit van Pax Christi en de pastorale eenheid”, zegt Jenny Spiessens van de wereldraad van Herk-de-Stad. “Als wereldraad hebben we net als de Wereldwinkel van Herk-de-Stad al initiatieven genomen om financiële steun aan de getroffen bevolking van Oekraïne te verlenen.” Pax Christi hoopt op een reactie over de grenzen heen. “We vragen een onmiddellijk staken van het vuren”, zegt Lizette Stiers van Pax Christi. “We tonen onze solidariteit met de Oekraïense bevolking en met al wie lijdt onder het oorlogsgeweld.” lw