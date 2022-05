Zondag heeft de politie Carma in totaal 273 personen gecontroleerd op drie locaties in As, Bree en Zutendaal. Eén persoon stond geseind voor opzettelijke slagen en verwondingen en werd gearresteerd en verhoord. Eén bestuurder bleek onder invloed en moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren. Twee niet-verzekerde voertuigen werden getakeld. siol