Groot ambachtenfestival zet 20ste editie Flora- en Molenfeesten in Kattenbos in de kijker

Na twee jaar afwezigheid was er zondag de 20ste editie van de Flora- en Molenfeesten in Kattenbos onder het motto Speulen an de meulen. Er waren live demonstraties van oude ambachten, handwerkers, dansers en kinderanimaties. Ook werd de Leyssensmolen feestelijk getooid naar aanleiding van zijn 225ste verjaardag.

“Voor deze 20ste editie hebben we de Flora- en Molenfeesten omgevormd tot een groots ambachtenfestival”, zegt schepen van Toerisme Karel Wieërs. “We presenteerden meer dan 50 standen met verschillende ambachten. De ambachtslieden lieten hier allemaal hun passie voor hun stiel zien. Je kon kennismaken met vele oude ambachten, maar ook met allerlei handwerken. De molenaars gaven rondleidingen op de molen en bakten pannenkoeken met meel dat op de molen gemalen wordt. Er waren optredens van volksdansers en vlegeldorsers en er was animatie voor groot en klein met onder meer workshops, Vlaamse volksspelen en ritjes op een ezel of trekpaard.” (nma)

