Straatkunstenaars aan het werk in Shopping 1

GENK

Wie afgelopen zaterdag een bezoek bracht aan Shopping 1 in Genk kon er maar liefst acht straatkunstenaars aan het werk zien. De uit Italië afkomstige artiesten zijn vooral gespecialiseerd in het maken van straatschilderijen en hebben daarmee al tal van prijzen in verschillende steden binnengerijfd. “Ze brengen boodschappen van hoop, schoonheid, vermoeidheid, openbaring en familiebanden”, zegt Heide Lenaerts van Shopping 1. De deelnemers zijn Maura Mafezzoni, Martina Sanguanini, Tanuzza Bonati, Enrica Placchi, Walter Scotti, Aurora Noemi Chiari, Marina Pelibosyants en Vanna Lodi Pasini. Wie ze in Shopping 1 gemist heeft kon een dag later tijdens de viering van het zestigjarig bestaan van Missione Cattolica ze in Hoevenzavel nog eens aan het werk zien. cn