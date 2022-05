15-jarige dient klacht in voor bedreigingen na We R Young: “Verdachten riskeren celstraf”

De jongeman werd op sociale media al snel met de vinger gewezen voor de vermeende needle spiking op het Hasseltse tienerfestival vorige woensdag. Hij kreeg de laatste dagen al bijna 5.000 haatberichten en doodsbedreigingen binnen en leeft sindsdien ondergedoken. De tiener lijdt erg onder de onterechte beschuldigingen. Zijn moeder deed zaterdag een wanhopige oproep in Het Belang van Limburg om de online haat een halt toe te roepen. Dat leek enigszins effect te hebben: de berichten zijn inmiddels grotendeels gestopt en de jongen kreeg al een aantal excuses.

Maandagmiddag diende de jongen samen met zijn moeder klacht in bij de politie LRH. “De politie nam onze klacht ernstig. We hebben het volste vertrouwen in het onderzoek”, zegt de moeder. “De klacht is een combinatie van meerdere overtredingen: belaging, laster, bedreigingen… Het is een ernstig dossier, waaronder bedreigingen met de dood maar ook het aanstoken en het aanzetten tot online haat.” De familie van de jongen heeft een advocaat gecontacteerd omdat het hele gezin wordt getroffen door de berichten.

Celstraf

De politie LRH bevestigt dat er een klacht is ingediend. “In het pv zijn er drie strafbare feiten die weerhouden worden: belaging, laster en eerroof en schriftelijke bedreiging”, zegt politiewoordvoerder Dorien Baens. “De jongeman en zijn moeder hebben ons heel wat screenshots bezorgd waarop de berichten te zien zijn. We hebben de klacht genoteerd en zullen het pv overmaken aan het Parket Limburg zodra het klaar is.”

Het parket zal daarna onderzoeken of er strafbare feiten gepleegd zijn. “Als daar inderdaad sprake van is, kunnen verdachten verhoord worden”, zegt Katrien Truyen van het Parket Limburg. “In theorie riskeren zij zware straffen. Voor schriftelijke bedreiging waarbij sprake is van een aanslag op een persoon, voorziet het Strafwetboek een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar. En op belaging, het herhaaldelijk sturen van berichten, staat ook een celstraf van vijftien dagen tot twee jaar. Al zal alles allemaal afhangen van de inhoud en frequentie van de berichten. Dat zal nu onderzocht worden.”

Dokter

“We hopen oprecht dat ouders en kinderen hun ogen zijn opengegaan. Dit is echt ernstig. We gaan nu met onze zoon naar de dokter. Hij eet niet meer, hij slaapt niet en hij wil niet meer naar buiten”, zegt de bezorgde moeder. “We zijn blij dat de politie ons meteen is bijgetreden en we voelen ook steun. De politie heeft meteen duidelijk gemaakt dat onze zoon geen verdachte is. Het is het werk van de politie om mensen te verhoren. We hopen dat alles nu wat gaat liggen opdat onze zoon zijn leven weer kan oppakken.”

Intussen wordt ook verder onderzoek gevoerd naar het incident op We R Young vorige week woensdag. Momenteel zijn er nog geen bewijzen van needle spiking gevonden. Het resultaat van het toxicologisch onderzoek wordt later deze week verwacht.

siol/maw