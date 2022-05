Schapendrijvers strijden voor plaatsje op EK

Oudsbergen

Voor het Belgisch Kampioenschap Schapendrijven in Opglabbeek aan de Hoeverweg schreven 20 deelnemers in. “Met dank aan landbouwer Pelsers voor het gebruik van zijn mooi glooiend terrein. Tijdens het kampioenschap moeten teams, bestaande uit een ’handler’, een hond en vijf schapen, een vooraf uitgestippeld parcours met hindernissen zo goed mogelijk binnen een bepaalde tijd afleggen”, weet medeorganisator Stijn Devroey. “De bedoeling is om een ’run”‘ zo perfect mogelijk af te werken. De acht beste en twee reserves zijn geselecteerd voor het Europese kampioenschap in Frankrijk”, besluit Stijn. rdr