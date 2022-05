PODCAST. De tape van Vincenzo, deel 2: “Mijn baby houdt me op het rechte pad”

Vincenzo, samen met justitieassistente Kathleen Keulers. “Het allerlaatste wat ik mijn dochtertje toewens, is een papa in de gevangenis.” — © Raymond Lemmens

In 2016 wordt Vincenzo, die dan nog geen tien maanden vrij is na een steekpartij, opnieuw aangehouden. De dan 20-jarige man had in enkele maanden tijd een grootschalige drugshandel uit de grond gestampt.

Deze keer is de rechter minder mild: Vincenzo krijgt zeven jaar cel voor afpersing en drugshandel. “Omdat ik in de rechtbank een machohouding aannam, werd ik naar de gevangenis van Lantin gestuurd. Om me een lesje te leren”, vertelt Vincenzo in de podcast. “In ‘t begin was dat heel zwaar. Moeilijk ook, omdat ik geen Frans sprak. Voor de andere gedetineerden was ik ‘De Vlaming’. De gevangenis van Lantin is ook heel vuil en vies. Maar het gevangenissysteem is op zich niet zo slecht. Ik heb er ongeveer 2,5 jaar gezeten; daarna ben ik overgeplaatst naar Hasselt.”

“Geen hulp van binnenuit”

Vanuit de gevangenis van Hasselt begon Vincenzo vervolgens aan zijn rehabilitatie te werken. Maar dat traject verliep erg moeizaam, zo vertelt hij. “Eigenlijk verwacht men dat je al stabiel bent vóór je buitenkomt: je moet ervoor zorgen dat je een woonst hebt, dat je begeleiding hebt en dat je werk hebt. Maar hoe krijgt een gedetineerde die al twee, drie jaar binnen zit, en die geen geld of netwerk heeft, dat voor mekaar? Er zijn mensen die geld genoeg hebben, die belwaarde kunnen kopen om hun zaken te regelen. Maar er zijn ook gedetineerden die niks hebben, en die zitten jarenlang vast omdat ze binnen niet geholpen worden.”

“Baby was het kantelmoment”

Toch lukt het Vincenzo om een opleiding te volgen in de bouw- en dakwerken, en eind 2020 komt hij vrij onder elektronisch toezicht. “Die enkelband heeft hij ongeveer anderhalf jaar gedragen”, zegt justitieassistente Kathleen Keulers van Justitiehuis Tongeren, die Vincenzo begeleidt. “Pas enkele weken geleden heeft Vincenzo zijn voorwaardelijke invrijheidstelling toegekend gekregen. Maar hij heeft wel nog voorwaarden waaraan hij zich moet houden. Dus daar blijven we hem wel in opvolgen.”

Vincenzo kreeg nog meer goed nieuws, want intussen is hij al zeven maanden papa van een dochtertje. “Zij was het kantelmoment; zij houdt me op het rechte pad”, zegt Vincenzo. “Ik heb nu iemand die ik moet grootbrengen, dus de kans dat het ooit weer misgaat met mij, wordt alsmaar kleiner. Want het allerlaatste wat ik mijn dochter toewens, is een papa in de gevangenis.”

