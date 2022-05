Bree

Een dolenthousiaste bende van 60 lokale talenten bracht de afgelopen weken de musical ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ tien keer op de planken van de Zeepziederij. Regisseur Serge Dessers: “We kregen als enige in de Benelux een go van schrijversduo Andrew Lloyd Webber & Tim Rice om dit spektakel te brengen.” Het publiek kwam dan ook ogen en oren te kort om het kleurrijk evenement in een uniek decor te volgen. pabr