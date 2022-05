Robert Lewandoski forceert vertrek uit München: “Mijn verhaal bij Bayern is voorbij”

De 33-jarige aanvaller Robert Lewandowski heeft op een persconferentie met de Poolse nationale ploeg laten weten dat hij wil vertrekken bij Bayern München, waar hij sinds 2014 voetbalt. “Mijn verhaal bij Bayern is voorbij. Een transfer is de beste oplossingen voor alle partijen”, zei hij. Lewandowski wordt in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona. Omgekeerd wordt Sadio Mané van Liverpool gelinkt aan Bayern München.

Lewandowski heeft nog één jaar contract bij Bayern München, maar dat contract zal niet verlengd worden. Bayern München had eerder laten weten het clubmonument te willen houden, maar beide partijen zijn er tot dusver niet in geslaagd om tot een vergelijk te komen.

En dus heeft Lewandowski beslist om de besprekingen op te blazen en een vertrek te forceren.

“Mijn verhaal bij Bayern is voorbij”, sprak hij. “Ik kan me niet meer voorstellen dat we in de toekomst verder in goede verstandhouding kunnen samenwerken. Ik hoop dat ze me niet houden, enkel en alleen omdat ze dat kunnen. Een transfer is de beste oplossing voor beide partijen.”

© Matthias Balk/dpa

Robert Lewandowski is een icoon bij Bayern München. Hij won met de Rekordmeister acht Duitse landstitels, drie keer de beker, één keer de Champions League en het WK voor clubs en werd de voorbije vijf seizoenen topschutter in Duitsland. Hij scoorde 312 goals in de Bundesliga en moet in de eeuwige ranglijst enkel Gerd Müller vooraf laten gaan, die 365 keer scoorde.