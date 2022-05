Dienstencentrum Stockheim schenkt 1.000 euro aan Levensloop Maas en Kempen

DILSEN-STOKKEM

In dienstencentrum Stockheim waren heel wat vrijwilligers betrokken bij activiteiten ten voordele van Levensloop Maas en Kempen. “We hebben wafels gebakken met hopen”, geeft Renée Vossen uit Stokkem aan. “De verkoop bracht veel euro’s op en de gezelligheid bij het bakken hebben we er ook bijgenomen”, vertelt Ronny Rutten uit Elen. “Een plaatselijke bakker steunde onze actie”, aldus Gabriella van Grootel uit Dilsen. “Met de wijkwerking van Elen hebben we ook lekkernijen gemaakt en verkocht”, weet Els Craeghs uit Elen. In een bokaal werden ‘bruine munten’ verzameld die ruim 150 euro opbrachten. Afgelopen weekend werd in het Dienstencentrum Stockheim een cheque ter waarde van 1.000 euro aan de actie Levensloop Maas en Kempen geschonken. “Het geld komt ten goede aan de vechters tegen kanker,” aldus de verantwoordelijken. mmd