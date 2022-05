Stepteam Oudsbergen krijgt tips van wereldkampioen

Oudsbergen

Als het maar even kan, dan zie je ze, de steppers van Stepteam Oudsbergen. Een van de steppers is Opglabbekenaar en bezieler Albert Mergeay. “Belangrijk is de variatie in het steppen en de perfecte begeleiding. Met Diane Tygerman, een wereldkampioen, halen we vandaag een expert binnen. Diane geeft ons tips omtrent veilig steppen en toont welke technieken het steppen minder belastend maken.” De Duinengordel is de perfecte plek om deze sport te beoefenen. “Dat maakt dat steppen uitermate geschikt is voor jong en oud. Onze club telt ook 60-plussers en die steppen nog elke week in veilige omstandigheden”, besluit Albert. rdr