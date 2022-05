Kinderen leren vloggen in de bib

Zutendaal

Stel je voor: het is vrijdag de 13de en een boef besluit een vlog te maken over zijn streken. Als het aan hem ligt zal het niet de beste dag zijn voor de bib van Zutendaal. Hij is vastberaden de meest populaire strip te stelen, zodat niemand anders de strip nog kan lezen. Maar voor wie is dit echt een ongeluksdag? Vier jonge vloggers uit Zutendaal leggen alles vast op film onder de professionele begeleiding van Annika Wallis van Villa Basta. Ze bedachten zelf het scenario en leerden de kneepjes en trucjes om een verhaal in verschillende shots te filmen. Annika monteerde het geheel in overleg met de jongeren. Het resultaat is een leuke kortfilm boordevol scherpe woordspelingen, humor en creativiteit. Verder werden er ook nog tips en tricks gedeeld over online posten van een video en het opstarten van een vlog. geva