Robert en Kris nemen na samen 72 jaar afscheid van de Looise brandweer: “Mooiste hobby die er bestaat”

Tessenderlo

Samen hebben ze 72 jaar gediend als vrijwilliger bij de brandweer in Tessenderlo, een deel van de zone Zuid-West-Limburg. Robert Coomans zat 35 jaar lang bij het korps, Kris Siongers 37 jaar. Vorig weekend gaven ze samen hun pensioenfeest in de brandweerkazerne van Tessenderlo.

De mannen worden ook wel eens de pioniers van de brandweerpost in Tessenderlo genoemd. Bijna 40 jaar geleden opende die post de deuren. “Brandweer is als familie”, zegt Robert. “Door onze gezondheid moesten zowel Kris als ik stoppen. Maar als er iets is wat ik zeker ga missen, dan is het wel de vriendschap die we hier gevonden hebben en die van onschatbare waarde is.”

“We hebben de mooiste hobby die je je maar kan inbeelden”, vult Kris aan. “Maar er is een tijd van komen en gaan. Het is tijd om te genieten van de kleinzoon en de familie. We hebben afgesproken dat we elke zondagvoormiddag samen met andere gepensioneerde brandweerlui in de kazerne komen kaarten en een pintje komen drinken. Want eens brandweer, altijd brandweer.” zb