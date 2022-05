Sint-Ferdinand haalt 4 medailles binnen op Special Olympics

Lummen

Meer dan 3.700 mensen met een beperking namen donderdag, vrijdag en zaterdag deel aan de Special Olympics. Alles werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van maar liefst 500 vrijwilligers, waaronder Lummenaar Peter Teuchies en zijn echtgenote Marie Paule.

“De Special Olympics vonden plaats in Louvain-la-Neuve en Eigenbrakel”, zeggen de Lummense vrijwilligers. “Omdat daar onvoldoende overnachtingplaatsen waren, verbleven we in Sint-Ferdinand. Daar organiseerden we zelf een ceremonie en Filip ontstak zelfs het Olympisch vuur. Onze 34 atleten van ‘t Hoeveke en De Heuvel van Hasselt en Runkst, begeleid door Sint-Ferdinand, hebben zich een heel jaar voorbereid voor deze spelen. Ze waren dan ook heel gemotiveerd. Met vier busjes pendelden we elke dag op en neer. We behaalden twee gouden medailles bij de atletiek en twee zilveren medailles met onze netbalploeg en bij het zwemmen.” klu