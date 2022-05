Wederom chaos op Nederlandse luchthaven Schiphol: “Zulke rijen heb ik nog nooit meegemaakt”

Het is wederom chaos op de luchthaven van Schiphol in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Reizigers staan zelfs buiten al honderden meters in de rij.

Wie met de auto het terrein van de luchthaven op rijdt, ziet al ter hoogte van de ingang van het ‘kort parkeren’ mensen in de rij staan. Voetje voor voetje schuiven de reizigers op. Een ooggetuige ter plaatse, die vaker op Schiphol komt, schat in dat de rij minimaal 500 meter lang is.

Chaos

“Ik hoorde ook van iemand die woensdag een vlucht heeft dat de KLM nu al tal van omboekmogelijkheden gegeven heeft, bijvoorbeeld met vertrek vanaf een andere luchthaven. Gewoon omdat het zo’n chaos is en er mogelijk woensdag een staking komt.”

© EPA-EFE

Gesprekken

Vorige week woensdag was er overleg tussen Schiphol en de vakbonden over het oplossen van de werkdruk. Vakbond FNV kondigde eerder aan met acties te komen als er voor 1 juni geen akkoord tussen de luchthaven en de bonden is. Schiphol-topman Dick Benschop was niet persoonlijk aanwezig bij de gesprekken. Door het personeelstekort op de luchthaven bij beveiligers en bagage-afhandelaars worden net zoals de afgelopen tijd weer lange rijen met wachtende passagiers verwacht.

Schiphol liet na afloop van de gesprekken met de bonden weten dat die constructief zijn verlopen en dat er een gezamenlijk doel is om voor 1 juni tot een akkoord te komen. Maandag is er weer overleg gepland.

© EPA-EFE

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Tijdens het eerste weekend van de meivakantie, op zaterdag 23 april, ontstond chaos door een wilde staking bij de bagage-afhandelaars. Intussen is er ook een groot tekort aan beveiligers, waardoor mensen de afgelopen tijd soms urenlang in de rij hebben moeten staan en daardoor soms zelfs hun vlucht misten.