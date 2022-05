Chiro Voeren wil gezond op kamp

Voeren

Zowel leiding, volwassen begeleiders als kookploeg van Chiro Voeren volgden in het Heem een vorming ’gezond op kamp‘ van LogoLimburg. Tijdens deze interactieve bijscholing kregen de jongeren en begeleiders een overzicht van verscheidene gezondheidsthema’s waarmee je op kamp geconfronteerd kan worden: “Hoe verwijder ik correct een teek? Wat moeten we doen tijdens een hittegolf? Hoe werken we aan een goede groepssfeer. Welke afspraken maken we onder de leiding over alcoholgebruik”,... Ook het kampthema en de praktische zaken voor het kamp in Eindhout van 11 tot 21 juli werden al voorbereid. nm