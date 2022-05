Het voetbalseizoen is nog maar net achter de rug, maar vandaag verzamelen de Rode Duivels alweer voor het vierluik in de Nations League. Om 15 uur worden de Belgen in Tubeke verwacht, om 16.15 uur is er de persconferentie met Axel Witsel en Brandon Mechele. Volg het hele gebeuren hier live op de voet. Batshuayi en Lukaku komen toe in blitse bolides