Sneller dan Eline Berings en Anne Zagré als tiener, maar onbekend in eigen land: wie is Belgisch hordeloopster Yanla Ndjip-Nyemeck?

Dertien seconden en twee honderdsten, zo lang had Yanla Ndjip-Nyemeck afgelopen weekend nodig om 100 meter horden af te werken. Geen buitenaardse prestatie op papier, ware het niet dat Ndjip-Nyemeck amper negentien jaar oud is en duidelijk beter doet dan Anne Zagré en Eline Berings op die leeftijd. Is ons land een nieuwe topper op de hoge horden rijker?

Op één jaar tijd van 14”07 naar 13”02 gaan op 100 meter horden, het is weinigen gegeven. De amper 19-jarige Yanla Ndjip-Nyemeck bewees afgelopen weekend in de Verenigde Staten dat het wél kan. Ndjip-Nyemeck liep in Fayetteville, Arkansas naar die chrono, waardoor ze zich vanaf dit weekend de zesde Belgische perfomer op de hoge horden mag noemen. Geen enkele Belgische tiener deed het haar ooit voor. Sterker nog: Anne Zagré en Eline Berings, de twee grootste hordeloopsters aller tijden op eigen bodem, doken als tiener niet onder 13”20.

Ndjip-Nyemeck, die in de VS de kleuren van de in Northridge gevestigde universiteit CSUN Track & Field verdedigt, stak in 2019 haar neus aan het venster door het Belgisch scholierenrecord op de 60 meter horden van Eline Berings af te snoepen. Sindsdien maakte de atlete die in eigen land uitkomt voor de Brusselse Club RCB de oversteek naar de Verenigde Staten. Een keuze die haar duidelijk geen windeieren legt.

Net geen NCAA-finale

Als één van ‘The Matadors’, de bijnaam van het atletiekteam van haar universiteit, maakte ze de voorbije weken indruk. Dé grote sprong voorwaarts kwam er op zaterdag toen ze 13”02 noteerde en amper negen honderdsten boven de EK-limiet bleef. Met die tijd mist ze op een haar na de prestigieuze NCAA-finales in Eugene, waar komende zomer het WK atletiek plaatsvindt.

“Ik was in eerste instantie vooral verbaasd”, begint de hordeloopster. “Op training liet ik al mooie dingen zien, maar de puzzelstukjes vielen nog niet samen tijdens een wedstrijd. Ook zaterdag niet om eerlijk te zijn. Ik maakte nog te veel foutjes die me de NCAA-finale en een tijd onder dertien seconden heeft gekost. Al besef ik nog altijd niet goed dat ik effectief zo snel gelopen heb.”

“Onder 13 seconden duiken op BK”

Als het toptalent de komende maanden nog progressie kan maken, dan lonkt het EK in München zelfs. De tiener heeft tot en met 26 juli de tijd om 12”93 te lopen, of voldoende plaatsen te stijgen op de World Ranking. In dat tweede geval heeft ze er alle belang bij om buitenlandse meetings op te zoeken in de jacht op kostbare punten. “In de VS zit mijn seizoen erop. De komende weken keer ik terug naar België. Op het Belgisch kampioenschap wil ik voor het eerst knallen. Hopelijk kan ik daar onder dertien seconden duiken.”

Ndjip-Nyemeck traint in België bij Juan Da Silva, ook de coach van Belgisch recordhoudster Anne Zagré en moge zij net de inspiratiebron zijn voor de nieuwe naam op de horden. “Ik ken Anne sinds ik klein was. Ze is altijd één van mijn grote voorbeelden geweest en het is een droom om in haar voetsporen te treden. Zeker omdat ze al meermaals naar de Olympische Spelen ging.”

De sleutel tot haar recente successen is voorzichtigheid. De afgelopen jaren vielen namelijk grotendeels in het water door blessures. “Ik heb nooit mijn volledig potentieel kunnen tonen door die blessures. In de VS lag de focus echt op gezond blijven met uiteraard nog altijd de drang om goed te presteren. Er zijn nog veel werkpunten, al wil ik eerst deze prestatie verwerken. Te veel pushen heeft nu geen zin”, besloot de atlete vanuit de Amerikaanse staat Californië.