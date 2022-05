ROLAND GARROS. Greet Minnen knokt zich naar kwartfinales dubbelspel, twee Russinnen bij laatst acht in het enkel

Minnen versloeg in de derde ronde (achtste finales) op het Parijse gravel aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar de Poolse Alicja Rosolska en Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe in drie sets: 6-7 (4/7), 7-5 en 7-5. De partij duurde 2 uur en 44 minuten. In de kwartfinales wachten de Tsjechische Lucie Hradecka en Indiase Sania Mirza of de Amerikaanse tandem Cori Gauff/Jessica Pegula, die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck met haar Roemeense partner Monica Niculescu wipte.

In het enkelspel strandde Minnen (WTA 83) in de eerste ronde, na een nederlaag in twee sets (7-5 en 6-3) tegen het Russische dertigste reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 31).

© AP

Kasatkina en Kudermetova naar kwartfinales enkelspel

De Russinnen Daria Kasatkina (WTA 20) en Veronika Kudermetova (WTA 29) bekampen elkaar in de kwartfinales van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Kasatkina versloeg maandag in de achtste finales op het Parijse gravel de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 30) in tweemaal 6-2. De partij nam 1 uur en 22 minuten in beslag. Het beste resultaat van de 25-jarige Kasatkina in de Franse hoofdstad is een kwartfinaleplaats in 2018.

Kudermetova rekende in haar wedstrijd van de achtste finales af met de Amerikaanse Madison Keys (WTA 22) in drie sets: 1-6, 6-3 en 6-1. De wedstrijd nam 1 uur en 44 minuten in beslag. De 25-jarige Kudermetova schopte het in Parijs nooit verder dan de derde ronde.