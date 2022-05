Modeshow bij KVVV s’ Herenelderen

Tongeren

De provinciale voetbalclub KVVV ‘s Herenelderen organiseerde vrijdagavond een modeshow in zaal Concordia. Maar liefst 25 mannequins defileerden op de catwalk, onder hen ook spelers en hun vrouw of vriendin. Stephanie Theunissen en Eline Brepoels stonden in voor de organisatie: “Het is een heel nieuw concept met een nieuwe zaal en nieuwe kledingwinkels”, wisten de dames. Jean-Paul Klinkers - de Limburgse André Van Duin uit Hoeselt - zorgde voor de presentatie. Zowel dames, heren als kinderen showden de nieuwste mode. De avond werd afgesloten met een afterparty en een optreden van Festeyn. diro