Rechtstreekse zeeroute van Turkije naar Italië steeds populairder bij mensensmokkelaars

In het verleden werd deze route - die hele wat langer is dan de andere routes via Griekenland - alleen gebruikt in de wintermaanden bij slecht weer in de Egeïsche Zee. Maar sinds kort steeg de populariteit van deze route. Zo bereikten sinds het begin van dit jaar bijna 4.000 mensen Italië vanuit Turkije. Vorig jaar lag dat cijfer nog op 800 personen in dezelfde periode. Dit betreft dus een stijging van 400 procent.

De belangrijkste verklaring waarom steeds meer migranten en asielzoekers de Griekse wateren vermijden, is de hardhandige aanpak van de kustwacht. Hulporganisaties beschuldigen Athene ook van illegale pushbacks, maar de regering ontkent hieraan schuldig te zijn.

Vorige week nog hield de Griekse kustwacht vijf grote zeilboten tegen met ongeveer 300 personen aan boord. Volgens experts rekenen smokkelaars tot zo’n 10.000 euro per persoon voor de overtocht naar Italië.