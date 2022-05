ZOO Planckendael verwelkomt opnieuw kleine moormaki: “Goed nieuws voor deze bedreigde diersoort”

Pluizig babynieuws in ZOO Planckendael. In het verblijf van de lemuren werd recent een moormaki geboren. Het is het tweede jong voor het koppel Kimmie en Oreo, dat vorig jaar ook al een kleintje mocht verwelkomen. De geboorte is goed nieuws voor het internationaal kweekprogramma.

Moeder moormaki Kimmie en vader Oreo verwelkomen hun tweede jong. Het kleintje werd recent geboren in ZOO Planckendael en stelt het volgens de verzorgers bijzonder goed. “Momenteel klampt het jong zich nog stevig vast aan de buik van de moeder”, zegt verzorgster Elke. “Maar wie goed kijkt, kan tussen de weelderige rosse pels van moeder Kimmie het kleine donkere kopje van haar jong ontdekken.”

Het koppel moormaki’s kreeg vorig jaar al een dochter: Wifi. “Om te weten of zij een broertje of zusje kreeg, moeten we nog even wachten”, zegt Elke. “Voorlopig is het jong zwart, maar ze kunnen tot acht weken na de geboorte van kleur veranderen. Als het zwart blijft, is het een mannetje. Vrouwtjes worden dan weer koperkleurig met witte pluimpjes aan de oren. Het is wel zeker dat de kleine maki een naam krijgt die begint met een X, zoals alle borelingen in Planckendael dit jaar.”

Bedreigde diersoort

De tweede geboorte in twee jaar tijd bij de moormaki’s is goed nieuws voor het internationaal kweekprogramma. “Het gaat niet goed met deze bedreigde diersoort”, aldus het dierenpark. “Dat is het gevolg van stroperij, illegale handel en houtkap in hun natuurlijke leefomgeving op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Met de geboorte van de kleine moormaki draagt Planckendael bij aan het in stand houden van een reservepopulatie.”