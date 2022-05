Oordopjes: praktisch, maar ze worden snel vies. Met deze tips houd je ze kraaknet

Als ze niet in je oren zitten in het gezelschap van een laagje oorsmeer, vliegen oordopjes overal: in je handtas, een vakje van de autodeur, de bureaulade en misschien wel los op de keukentafel tussen achtergebleven broodkruimels. Je snapt het wel: na enige tijd zijn de dopjes heel vuil, ook al zie je het soms niet. Omdat ‘dopjes poetsen’ misschien niet bovenaan je lijstje staat tijdens het schoonmaken, maar het echt wel moet gebeuren, geven we je vier simpele tips waarmee je oortjes altijd proper houdt.

Het grove werk

Oordopjes met kabel? Koppel ze los van je telefoon of tablet en reinig ze in eerste instantie met een wattenstaafje, tandenstoker of oude tandenborstel. Let erop dat je de ingewerkte luidsprekers naar beneden houdt, zo borstel je er geen vuil in.

© Shutterstock

Beetje alcohol erbij

Je hebt sinds de pandemie vast en zeker nog een beetje ontsmettingsalcohol op overschot. Druppel er een beetje op een tissue en boenen maar. Maak het niet te nat − je oordopjes zijn niet tuk op vochtige omstandigheden. Let wel: gebruik geen alcohol om het scherm van je telefoon snel even mee te poetsen. Dat kan de beeldkwaliteit aantasten.

Vergeet de kabel niet

Een doekje met ontsmettingsalcohol, bij voorkeur een product met een alcoholgehalte van minstens 70 procent, komt ook van pas om de kabel te reinigen. Glijd er en paar keer over en weg zijn alle restjes make-up. De oordopjes gaan van foundationbruin weer naar wit.

In-ears uit elkaar

Draadloze oortjes zijn soms voorzien van een demonteerbaar opzetstukje. Dat kan weken in een sopje van afwasmiddel en water. Laat je oortjes na hun badje bij voorkeur nog een dag uitdrogen.