Wilm Vermeir schittert met twee paarden op viersterrenconcours in Opglabbeek

Ook Lennert Korsten (Charlotte) zegevierde twee keer. Nico Baerts (Desperado) en Kelly Cornelis (Castella Di Luna) wonnen elk één keer, Marlon Zanotelli (Luigi en Heureuse) en Melanie Gelin (Elvis) eindigden op plek twee. *** Ludo Philippaerts (Obama) mocht tweemaal op het podium in Lissabon. *** Laurens Houben (Encore) won in Gross Viegeln. *** Inés Van Den Bosch (Paris) was de beste in Eindhoven, Lio Lamers (Charming) werd hier tweede. *** Op de Emmers Cup in Kronenberg waren Patrick Jonkmans (Princess, ook tweede met Rob Roy), Lien Cardeijnaels (driemaal met Tornado) en Britt Martens (Neroline) aan het feest. Marc Bastiaens (Oleron) werd tweede. *** Op het jeugdfestival in Lier mochten Seppe Wouters (Elvira), Emmy Briers (Qualinka), Tesse Geboers (Tommy), Louise Lenaerts (Pavani), Louise Strauven (Giorno) op het hoogste schavotje postvatten. Ook Aaron Tijskens (Hurricaine) en Sacha Beghuin (Elcup) konden zegevieren. *** Het WE-festival in Beerse leverde Kim Colaers (Crans Montana Z), Lotte Luyten (Storm), Philip Gysbrechts (Claus Z) en Anisa Houtmeyers (Izzy) een overwinning op. *** Op het nationale dressuurconcours in Sint-Truiden won Elisabeth Leduc (Escher) tweemaal en Zoë Niessen (Paco Rabanne) éénmaal. Cindy Schuurmans (Showtime) moest in de Prix St-Georges haar meerdere erkennen in Frederik Van De Keer (Karolus). *** Tijdens de Cyclus voor jonge paarden in Sint-Niklaas werd Nico Baerts (Qmusic) voor het eerst geklopt. Baerts werd tweede bij de zesjarige paarden. *** Op het LRV-ponytoernooi in Heusden wonnen Janne Mercken (dressuur, Othello), Thorben Loos (springen, Hosta) en Giel Kerkhofs (stijlrijden, Ember) de hoogste reeksen. *** Jordy Verboven (Jablo) won het springen op het LRV-toernooi in Ophoven. Anneleen Wagemans (Steriana) nam hier de dressuur voor haar rekening.(jh)