MoosHerk in de Wereld wandelt voor Oekraïne

Hasselt

Zaterdag hebben flink wat wandelaars in Sint-Lambrechts-Herk hun beste beentje voorgezet om Oekraïne te steunen.

“Onze organisatie MoosHerk en de Wereld wil elk jaar via vier betalende activiteiten zeven projecten of vzw’s steunen waar dorpsgenoten bij betrokken zijn”, leggen initiatiefnemers Luc Zeuwts en Mariet Poncelet uit. “Maar omdat uitzonderlijke omstandigheden soms uitzonderlijke inspanningen vergen, hebben we beslist om de opbrengst van een van onze activiteiten, dit keer een wandeling door de mooie Herkse natuur, volledig aan Oekraïne te schenken.” In totaal bracht de wandeling maar liefst 1.250 euro op.

Rooske (84), Marijke en Marita zijn samen met golden retriever Mila op de afspraak: “We wandelen graag en we helpen graag, daarom hebben we onze wandelschoenen met veel enthousiasme aangetrokken”, zeggen de Herkse dames. raru