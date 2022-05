Europees goud voor dansers van Silverstar

Borgloon/Wellen/Kortessem

Op het Europees Kampioenschap dans in Kalkar, Duitsland slaagde choreografe Gina Depuis erin om haar dansformaties van DF Silverstar in alle 26 wedstrijddansen te selecteren voor het EK modern/jazz, hedendaagse dans en broadway. Na de nagelbijtende voorrondes mochten er 19 Silverstar-dansen door naar de finale. Veertien ervan belandden in de top 3. Terwijl er de laatste twee seizoenen maar weinig aan indoor sport kon gedaan worden, bleef Gina samen met haar wedstrijddansers in weer en wind buiten dansen en online van thuis uit. De Europese kampioenen behaalden zelfs goud in de hoogste categorie Advanced (vergevorderd). Het seizoen werd zondag afgesloten met een spectaculaire eindshow in Kortessem. rudc