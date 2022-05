Ferm Beverst viert 100-jarig bestaan

Beverst

Het bloeiende verenigingsleven van Ferm in Beverst startte 100 jaar geleden als de Boerinnenbond. “Intussen is er veel veranderd. We zijn nu een creatieve en enthousiaste ploeg van zo ‘n 48 dames”, aldus voorzitster Lizzy Beerts. “Elke dinsdagavond komen we samen. Onze activiteiten zijn heel uiteenlopend, van bloemschikken, koken of crea tot een ontspannende fietstocht”, vult Frieda Schouterden aan. Afgelopen zondag stond er een feestelijke dag op het programma. Lizzy: “We zijn gestart met een eucharistieviering gevolgd door een receptie. Om ons 100-jarig bestaan te onderstrepen zijn alle leden uitgenodigd op een sprankelend avondfeest.” (joge)