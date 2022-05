Van “absolute prioriteit” voor Rusland tot Poetins ziekte: experts over Lavrovs uitspraken in zeldzaam interview

Vladimir Poetin is niet ziek, de Donbas-regio blijft de prioriteit van Rusland en de “speciale militaire operatie” in Oekraïne was onvermijdelijk. In een zeldzaam interview op TF1 heeft de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov nog eens herhaald waarom zijn land oorlog voert in Oekraïne. Wij legden zijn uitspraken voor aan kolonel op rust Roger Housen en Ruslandkenner Katlijn Malfliet (KU Leuven).