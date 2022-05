Snoop Dogg annuleert Europese tournee, ook concert in Antwerpen

Geen Snoop Dogg (50) in september in het Antwerpse Sportpaleis. De Amerikaanse rapper heeft zijn niet-Amerikaanse concerten geannuleerd. Conflicterende agenda’s liggen aan de basis.

“Beste vrienden en fans”, schrijft zijn management op Instagram. “Door onvoorziene conflicterende agenda’s, waarbij ook familiale verplichtingen en toekomstige tv- en filmprojecten horen, moet Snoop Dogg helaas zijn komende niet-Amerikaanse tournee annuleren voor de rest van 2022. Hij keek ernaar uit om zijn fans over de hele wereld terug te zien en verontschuldigt zich bij iedereen die al plannen had gemaakt om zijn show te zien. Hij kijkt ernaar uit om de optredens een nieuwe datum te geven in de toekomst. Tickets worden terugbetaald.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Snoop Dogg stond normaal op vrijdag 9 september in het Sportpaleis. Een concert dat eigenlijk al op 24 februari had moeten doorgaan, maar dat werd verplaatst door corona.