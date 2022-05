F1-rijder Sergio Pérez verklapt ongewild nog onbekend nieuwtje na zege in GP van Monaco

Sergio Pérez (32) heeft vlak na zijn prachtige overwinning in de Grand Prix van Monaco groot nieuws onthuld. De Mexicaan, die over een aflopend contract beschikte bij Red Bull, blijkt al een handtekening te hebben gezet onder een nieuwe verbintenis. Iets wat intern al bekend was, maar nog niet officieel werd gecommuniceerd.

De jubelende Pérez zei in de catacomben tegen teambaas Christian Horner: “Ik heb te vroeg bijgetekend.” Een draaiende camera legde het tafereel vast, terwijl miljoenen televisiekijkers meekeken. Na afloop kon de ervaren coureur er om lachen. “We zullen zien”, knipoogde Pérez.

Pérez stapte begin 2021 in bij Red Bull, waar hij de vervanger was van de tegenvallende Alex Albon. In zijn zesde race was het al raak en boekte hij zijn eerste overwinning voor het team van kopman Max Verstappen. In het restant van het seizoen eindigde Pérez nog vier keer op het podium. Telkens als derde. In de WK-stand finishte hij als vierde.

Na een uitvalbeurt in Bahrein heeft Pérez de smaak dit seizoen inmiddels flink te pakken. In de vijf races die volgenden werd hij twee keer vier en drie keer tweede. In Monaco volgde de kers op de (voorlopige) taart met een knappe overwinning.

Droom

“Dit is een droom die uitkomt, winnen in Monaco”, was de eerste reactie van Pérez zondag. „Ik had het moeilijk met mijn banden op het einde en het was niet makkelijk om Carlos achter me te houden. Dit is een heel mooie dag voor mij en mijn land. Ik reed hier met een speciale Pedro Rodriguez-helm. Daarboven is hij vast supertrots op wat we allebei hebben bereikt in de sport.”

Rodriguez reed 55 races in de Formule 1 en won twee keer, maar overleed op 31-jarige leeftijd na een crash op de Norisring. “Het is een mooie dag voor mij en mijn land”, aldus Pérez.

Max Verstappen, die derde werd, was vanzelfsprekend blij voor zijn teamgenoot. „Het is een geweldig resultaat voor Checo ook, ik ben hier heel blij mee.”