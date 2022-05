Buitenlandminister Lavrov verdedigt Russische invasie van Oekraïne: “Wat als België het Frans zou verbieden?”

Rusland voert al maanden aan dat de invasie van Oekraïne nodig is om de Russischsprekende minderheid in het oosten van het land te beschermen tegen een “genocide” door het “nazistische” Oekraïense regime in Kiev. Lavrov herhaalt dat betoog nu in een interview met TF1.

“De bedoeling van de speciale militaire operatie is om de Russische taal en cultuur te beschermen. Voor het Westen maakte het niet uit wat er gebeurde met de Russische taal, het Russische onderwijs, met de Russische media, die bij wet verboden werden. Maar hoe zou Frankrijk bijvoorbeeld reageren als België de Franse taal zou verbieden? Of wat zou Engeland doen als Ierland het Engels zou verbieden? In Europa kan men zich dat niet voorstellen. Maar als het gaat over het Russisch, kan dat niemand in Europa plots iets schelen.”