Veel belangstelling voor ‘Open kaart voor Kanne’

Riemst

Het voorbije verlengde Hemelvaartweekend pakte Heemkunde Kanne in zaal ‘Onder de Kerk’ uit met de expositie ‘Open kaart voor Kanne’. Ze was het resultaat van ruim 20 jaar opzoekingswerk. Met als ondertitel ‘Ontdek het dorp, zijn bebouwing en zijn bewoners door de jaren heen’ liet Heemkunde Kanne niets aan de verbeelding over. De nostalgische expositie toonde hoe een handjevol woningen in nauwelijks een eeuw uitgroeide tot een prachtig dorp in de Jekervallei. “We vertrokken vanuit oude notities van pastoor Jozef Vanheukelom over de bewoning van voor 1935 en vulden die aan met latere informatie over de bewoners en hun genealogische gegevens”, aldus voorzitter Frans Mourmans. Aan de hand van foto’s, kaarten, een dorpsmaquette en een doorlopende diapresentatie konden de vele bezoekers de oude vaak verloren gegane plaatsnamen (her-)ontdekken. Maandag ten slotte ontvingen ook de hoogste klassen van de plaatselijke basisschool een exclusieve rondleiding. (eva)