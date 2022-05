Leerlingen balletschool brengen dromen op het podium

Alken

De 34 leerlingen van de Balletschool Wendy Schevenels gaven in het GC d’Ercketeel in Terkoest en eindeseizoensoptreden. Onder de titel ‘Somnium’ (De Droom) dansten de leerlingen een 14-tal choreografieën. Wendy Schevenels geeft op dinsdagavond balletles aan leerlingen tot 18 jaar in de sporthal van Mariaburcht ibn Stevoort. Op 4-jarige leeftijd startte Wendy met klassiek ballet in Hasselt. Dansen werd al vrij snel een passie en ballet kreeg een belangrijke plaats in haar leven. Wendy volgde tal van cursussen en bijscholingen in binnen- en buitenland en nam jaarlijks deel aan de balletexamens georganiseerd door de Royal Academy of Dance van Londen. Wendy is in september 2017 gestart met haar eigen balletschool te Stevoort. Haar ambitie is de droom van vele jonge danser en danseresjes waar te maken. (rapo)