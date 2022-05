Pelt organiseert buurtbabbels voor Zorgzame Buurt in Lindelhoeven

De gemeente Pelt organiseert vier buurtbabbels in Lindelhoeven rond het project Zorgzame Buurten. Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen zo lang mogelijk comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.

Voor bewoners in een kwetsbare positie zoals ouderen, alleenstaanden en mensen met een beperking, is de nabijheid van hulp- en dienstverlening belangrijk. Zorgzame Buurten kunnen daarbij een grote meerwaarde betekenen omdat ze verbindingen in buurten versterken. De gemeente wil nu samen met SAAMO Limburg de Zorgzame Buurt Lindelhoeven opstarten. “Omdat een zorgzame buurt gerealiseerd moet worden samen met de buurtbewoners, organiseren we vier buurtbabbels. Daar wordt meer uitleg gegeven en kunnen mensen ook hun ideeën en inspiratie delen”, stelde gemeente. De buurtbabbels gaan door op woensdag 1 juni bij trefpunt De Gorten aan de MS-kliniek, donderdag 2 juni bij het speelpleintje aan de Esdoornlaan, woensdag 15 juni aan het wijkschooltje van De Hoeven (Tielenstraat) en donderdag 16 juni aan het Pieter Breughelplein. De buurtbabbels duren van 18 tot 20 uur en iedereen kan er vrij in- en uitlopen.

