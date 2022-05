Online gokken voor het eerst groter dan fysieke kansspelen

Online gokken is voor het eerst groter geworden dan gokken in fysieke plaatsen zoals casino’s, krantenwinkels en cafés. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kansspelcommissie. Zij waarschuwt voor het illegale aanbod aan online kansspelen en roept de overheid op om online gokken beter te reguleren.

De kanteling richting online gokken kwam er in 2020. Het zijn de financiële cijfers van dat jaar die in het jaarverslag staan. Online gokken was toen goed voor een GGR - het verschil tussen de inzetten en de uitbetaalde winsten - van 595,9 miljoen euro. Offline gokken haalde een GGR van 373,2 miljoen euro. Daarmee was online goed voor een aandeel van 61,5 procent, waar een jaar eerder het offline gokken nog 60,5 procent vertegenwoordigde.

Het coronavirus vormt een deel van de verklaring. Tijdens grote delen van 2020 waren kansspelinrichtingen gesloten of met beperkingen geopend, waardoor spelers naar online overschakelden. De GGR van offline kansspelen lag bijna de helft lager dan in 2019 (-47,6 procent), terwijl online met meer dan een kwart toenam (+27,9 procent). De totale GGR - 969,1 miljoen euro - lag bijna 18 procent lager dan in 2019, toen die nagenoeg 1,2 miljard euro bedroeg.

In België is gokken in principe alleen toegelaten in kansspelinrichtingen en op websites die een vergunning van de Kansspelcommissie hebben. Maar de commissie waarschuwt voor illegale goksites, die naar schatting zowat een vijfde van de spelers lokken. “De gevaren van deze illegale sites zijn reëel en aanzienlijk, aangezien ze zich niets aantrekken van de bestaande regelgeving en niets ondernemen om spelers te beschermen”, zo staat in het jaarverslag. “Online gokken moet verder worden gereguleerd aangezien het huidige kader onvolledig is en leidt tot rechtsonzekerheid”, aldus de Kansspelcommissie.