Ambiorix Rugbyclub start met damesploeg

Tongeren

Ambiorix Rugbyclub Tongeren wil nu ook starten met een damesploeg. Daarom organiseerden ze vrijdagavond een ‘Start to rugby’ in stadspark De Motten. Er kwamen zowaar 12 dames opdagen. Ze zullen gecoacht worden door Selina Vanheyst. “Rugby is een harde, maar vooral een faire en respectvolle sport. In 2018 zijn we met een seniorenploeg gestart. Het tweede jaar konden wij al meedoen in competitie. Dit seizoen hebben we drie matchen kunnen winnen en dat hebben we uitgebreid gevierd”, vertelt voorzitter Ludwig Vandebosch. ”Respect, discipline, fair play, passie en vriendschap zijn waarden die iedere rugbyclub, ook Ambiorix RC Tongeren, als een grote internationale familie naar buiten draagt”. diro