Boek over Ruben Gregoor brengt 5.050 euro op voor verenigingen

Bilzen

Nadat Jean-Marie Gregoor uit Munsterbilzen een boek schreef over zijn overleden zoon Ruben, die werd geboren met spina bifida en net voor zijn 32ste verjaardag stierf, was meteen duidelijk dat de opbrengst van het aangrijpende boek zou gaan naar verenigingen voor personen met een beperking. “Mijn echtgenote Karin en ik zijn trots dat we nu 5.050 euro kunnen verdelen onder GSVT G-voetbal Neerharen, Basket on Wheels Limburg, Vereniging Spina Bifida en het Child Help Ziekenhuis. Verenigingen die onze zoon na aan het hart lagen”, vertelt Jean-Marie. “We danken iedereen in Bilzen en omstreken voor deze succesvolle bijdrage en geweldige steun.” joge