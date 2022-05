Gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg. Dat pleiten de advocaten van de burgerlijke partijen maandag op het assisenproces in Tongeren. Goed voor een levenslange celstraf. “De ergste van de beschuldigden is Sandro. Hij heeft de dood van Silvio en Samson op zijn geweten. Dat hij hier een show opvoert, maakt me bang.”