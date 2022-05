“Valse bedreiging, maar echte gevolgen”: tienjarige in Florida opgepakt voor berichtjes over schietpartij

De politie in de Amerikaanse staat Florida heeft een tienjarige opgepakt die er in tekstberichtjes mee dreigde om een bloedbad aan te richten in zijn school. Het zou gaan om een grap, maar ermee lachen kon de politie niet.

De berichten van de leerling van de Patriot Elementary School in Cape Coral, in het zuidoosten van de staat Florida, werden zaterdag ontdekt. De politie ondervroeg Daniel Issac Marquez, en pakte de jongen vervolgens op. “Het gedrag van deze student is misselijkmakend, zeker na de recente tragedie in Uvalde”, aldus sheriff Carmine Marceno. “Dit is niet het moment om zich te gedragen als een kleine delinquent. Het is niet grappig. Dit kind uitte valse dreigementen, maar hij ervaart nu echte volgen.”