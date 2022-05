Beringen

Roberto Tibollo (40) uit Beringen, IT-consultant bij Telenet

Kendra Maes (36) uit Beringen, medewerkster bij toeristisch bedrijf voor cruises

Kinderen: Andres (8) en Alessio (11)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vroeger hebben we samen op school gezeten”, zegt het koppel. “Maar we zijn elkaar toen uit het oog verloren, tot drie jaar geleden. Toen kwamen we elkaar weer tegen in het zwembad Sportoase in Beringen en werden we verliefd.” (zb )

