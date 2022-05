Sint-Truiden

Robby Mommen (41) uit Sint-Truiden, ploegbaas MonroeNagy

Nagy Aledandra (34) uit Iasi (Roemenië), kuisvrouw bij brouwerij Hoegaarden

Kinderen: Emmely (8) en Ailyne (7)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Een klein jaar geleden leerden we elkaar kennen via het internet”, zegt Robby. “Tijdens de feestdagen zijn we samen naar Parijs geweest en op nieuwjaarsdag heb ik Nagy ten huwelijk gevraagd.” (jcr)

