Bijna 2000 atleten en amper 3000 inwoners, het succes van atletiekmekka Oordegem verklaard: “Soort Vlaamse kermis waar magie in de lucht hangt”

Wat hebben tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam en de Chileense Maria Ingnacia Montt met elkaar gemeen? Het duo kwam zaterdag in actie op de 200 meter tijdens de twaalfde editie van de International Flanders Athletics Meeting (IFAM) in Oordegem – of all places. Als het zomerseizoen in de atletiekwereld een soort voorjaar kent, dan mag de IFAM gerust een voorjaarsklassieker genoemd worden.

U heeft normaal gezien nog nooit van Oordegem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede, gehoord én toch is het dorp met nog geen 3000 inwoners wereldberoemd. Niet omwille van een of andere lokale delicatesse, maar wel omdat er jaarlijks atleten uit alle windstreken afzakken naar de piste in het Putbosstadion voor de International Flanders Athletics Meeting (IFAM). Neem die windstreken heel letterlijk, want op uitzondering van Antarctica waren alle continenten afgelopen zaterdag vertegenwoordigd in Oordegem.

Maar wat brengt atleten uit India, Brazilië, Senegal, Ecuador, Kenia en Qatar nu naar een godvergeten Oord(egem)? In eerste instantie een snelle piste, die weliswaar aan vervanging toe is. Ook van groot belang: een sterk deelnemersveld met tempomakers op de (middel)lange afstandsnummers. En dan is het er nog een derde element, een soort geheim ingrediënt van het succesrecept: de benadering van de atleten.

Met meer dan 1900 waren ze zaterdag, maar de organisatie stelde alles in het werk om stuk voor stuk persoonlijke records te zien sneuvelen. Of het nu gaat om een olympische - neem dat gerust letterlijk want niemand minder dan Nafi Thiam maakte haar opwachting - of een provinciale kampioen maakt in dat geval weinig uit. Voor de sprinters wordt de looprichting zelfs bepaald op basis van de windrichting, wat opnieuw werd toegepast in de jacht op topchrono’s.

Van ’s ochtends tot ver voorbij middernacht

Speaker Johan De Beule maakte de ‘IFAM-gekte’ nogmaals vanop de eerste rij mee. “De Nederlanders – die telkens heel talrijk zijn – omschrijven de sfeer als zeer gemoedelijk, een soort van Vlaamse kermis waar magie in de lucht hangt. En die magie hangt eigenlijk al sinds de eerste editie in 2010 in de lucht. Sindsdien ging de IFAM over de tongen in de atletiekwereld en ieder jaar opnieuw keren dezelfde namen terug, vaak vergezeld door bevriende atleten”, begint De Beule, die van zaterdagochtend tot ver voorbij middernacht het speakersteam leidde.

“Vergeet ook niet dat zo goed als alle medewerkers meedraaien als vrijwilligers en die dynamiek straalt uit naar de atleten. Ik krijg elk jaar wel berichtjes van ouders van atleten uit het buitenland die in Oordegem hun limiet liepen. Wij proberen als team ook elke limiet aan te kondigen, iets waar andere wedstrijden geen moeite voor doen. Die kleine moeite maakt dat atleten willen terugkeren.” En zo geschiedde, want de Britten Jessie Knight en Alastair Chalmers - die furore maakten op de 400 meter horden - lieten na afloop meteen weten dat ze volgend jaar opnieuw van de partij zijn.

Piste in gevaar

Ondanks de intussen rijke geschiedenis en enorme populariteit van de IFAM is de toekomst van de meeting niet verzekerd. De piste in het Putbosstadion maakt namelijk deel uit van infrastructuur van Sport Vlaanderen, maar die partij wil het complex niet langer uitbaten. De gemeente Lede kan de piste gratis overnemen, maar moet de omringende gebouwen in dat geval overkopen. De kostprijs voor die gebouwen zou te duur zijn. De lokale atletiekclub Vlierzele Sportief startte alvast een petitie op in de zoektocht naar duidelijkheid omtrent het voortbestaan van de site.

De piste is dringend aan vervanging toe en toch blijven atleten in grote getalen afzakken naar Oordegem. Ook vanuit de internationale atletiekwereld wordt met veel onbegrip gereageerd op het mogelijke verdwijnen van de piste. “Het Putbosstadion hangt vast aan de IFAM en de Memorial Buyle, één week later. Het zou zonde zijn om zo’n stuk sportief erfgoed verloren te zien gaan”, besloot De Beule.