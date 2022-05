Bilzen

Erik Schellingen (53) uit Eigenbilzen, advocaat

Elisabeth Aigner (50) uit Oostenrijk, bediende bij Mercedes Benz in Maastricht

Kinderen: Lena (19), Sophia (17) en Stella (15)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ik ging destijds skiën in het dorpje waar Lisa woonde”, zegt Erik. “De vonk sloeg meteen over. We zijn nu 14 jaar samen.” (joge)

